Künstliche Pistenbeschneiung: Alpen: Behörde prüft Verdacht auf illegale Wasserentnahme

Balderschwang - Nach dem Verdacht illegaler Wasserentnahmen in einem Skigebiet in den Allgäuer Alpen zur Versorgung von Schneekanonen ziehen sich die Untersuchungen voraussichtlich noch Monate hin. Eine abschließende Bewertung sei wohl erst im Frühjahr möglich, teilte das Landratsamt Oberallgäu mit. Es müsse geprüft werden, wie die unterirdischen Rohrleitungen verlaufen. "Dies bedarf einer genaueren Klärung, welche aufgrund der aktuellen Schneelage vor Ort momentan noch nicht möglich ist", betonte die Kreisbehörde in Sonthofen.