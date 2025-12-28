Künstliche Intelligenz: Wenn Maschinen fragen und antworten - Wie Politik KI nutzt

Erfurt (dpa/th) - Thüringer Politiker lassen sich von Künstlicher Intelligenz bei ihrer Arbeit helfen. Der Einsatz generativer KI ist im Politikbetrieb in Erfurt verbreitet, aber unterschiedlich: Vom Redenschreiben über die Auswertung komplexer Texte bis hin zum Vorformulieren von Kleinen Anfragen reicht die Bandbreite. Teils steigern Abgeordnete nach eigenen Angaben ihre Produktivität, was Strukturen im Regierungsapparat zu verstopfen droht. Sollte KI also auch Einzug in die Verwaltung halten? Teils ist das schon Realität. Doch welche Folgen hat es, wenn Fragen an die Regierung von Maschinen kommen - und Maschinen im Namen der Regierung antworten?