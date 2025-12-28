Künstliche Intelligenz: Wenn Maschinen fragen und antworten - Wie Politik KI nutzt

Politiker-Bots könnten zu Gewöhnungseffekt führen

Auch Thiele rechnet damit, dass die Produktivitätssteigerung durch KI-Anwendungen perspektivisch auf beiden Seiten stattfinden wird. Er glaubt, dass der Arbeitsaufwand auch wieder sinken kann, wenn der Grund-Digitalisierungsgrad von Behörden höher ist, sie sich stärker darauf einstellen, dass routinemäßig viel abgefragt wird und ihre Datengrundlagen verbessern. "Umgekehrt führt die Erwartung, dass alles abgefragt werden kann, zu einer Überproduktion von Daten", gibt er zu bedenken.

Der Experte sieht im Einsatz von KI zur Erstellung Kleiner Anfragen oder als Hilfe für das Entstehen einer Rede nicht generell ein Problem. Demokratietheoretisch sei das eher unspektakulär, schließlich seien Reden etwa auch früher schon von Referenten geschrieben worden.

Interessanter sei die Frage, was passiere, wenn Politikerinnen und Politiker KI für ihre Außenrepräsentanz einsetzen - beispielsweise wenn ein Bundeskanzler-Bot auf Fragen von Bürgerinnen und Bürgern antworten würde. "Dann wird in der Politik Nähe suggeriert, in der Hoffnung, dadurch Politik verständlicher zu machen, die aber ganz schnell zu einem Gewöhnungseffekt führen würde."