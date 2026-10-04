Künstliche Intelligenz: US-Geheimdienstkoordinator Clayton bekommt KI-Rolle

Washington - US-Geheimdienstkoordinator Jay Clayton soll eine führende Rolle bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz in den USA spielen. Präsident Donald Trump nannte Clayton als einen Chef der neu gegründeten "Super Intelligence Force (SIF)". Das Gremium soll die Anstrengungen der Regierung bei KI koordinieren, wie Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social schrieb. Er hatte es vor rund zwei Wochen noch als "AI Force" angekündigt, versucht aber inzwischen, den Namen "Superintelligenz" statt des gewohnten Begriffs Künstliche Intelligenz zu etablieren.