Berlin - Eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland - fast 90 Prozent - ist der Meinung, dass weltweit gültige Regeln für den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) sehr wichtig oder wichtig sind. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die Zeitschrift "Internationale Politik" fanden 70 Prozent der Befragten, derartige KI-Regeln seien "sehr wichtig". "Wichtig" fanden dies 19 von 100 Befragten. Nur 9 Prozent hielten solche Regeln für nicht wichtig oder gar nicht wichtig.