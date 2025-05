"Noch nie hat sich eine neue Technologie so schnell verbreitet wie Künstliche Intelligenz. KI hat Deutschland im Sturm erobert und wurde von den Menschen in der Breite der Gesellschaft angenommen", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Umso wichtiger sei es, dass Deutschland bei KI nicht in neue digitale Abhängigkeiten rutsche. "Wir müssen jetzt schnell die Voraussetzungen für eine souveräne deutsche und europäische KI-Industrie schaffen." Mindestens 10 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen des Bundes müssten deshalb in den kommenden fünf Jahren zur Förderung des KI-Standorts bereitgestellt werden.