Weniger als die Hälfte fühlt sich vorbereitet

Tatsächlich zeige sich jedoch ein anderes Bild: Weniger als die Hälfte der Beschäftigten gebe in Untersuchungen an, gut auf den Umgang mit KI vorbereitet zu sein. Besonders problematisch sei die mangelnde Kommunikation. "Nur ein sehr kleiner Teil berichtet, dass Führungskräfte mit ihnen darüber sprechen, was KI konkret für ihren Job bedeutet", sagte Raab am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Diese Sprachlosigkeit erzeuge Unsicherheit, verstärke Arbeitsplatzängste und "blockiert die Geschwindigkeit, mit der KI in Unternehmen umgesetzt wird".