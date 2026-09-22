Künstliche Intelligenz: Staatschefs fordern strenge Kontrolle hochentwickelter KI

Bürgerrechtler fordern persönliche Strafen für Konzernchefs

Deutliche Kritik an dem Vorstoß kommt von der Berliner Bürgerrechtsorganisation AlgorithmWatch, die vor zeitraubenden Scheinlösungen warnt. Man begrüße zwar das Bemühen, Gefahren für die Gesellschaft abzuwenden, sagte Geschäftsführer Matthias Spielkamp. Was die Politik jedoch übersehe, sei, dass man nicht die Beherrschung einer Technik verliere, sondern die Kontrolle über die Firmen, die sie herstellen. Ein weltweites Abkommen auszuhandeln, nehme Jahre in Anspruch, während die Konzerne unbeirrt weitermachen könnten.