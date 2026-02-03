Künstliche Intelligenz: SPD-Frauen fordern mehr Schutz vor Diskriminierung durch KI

Berlin - Ob gefälschte Nacktbilder, Nachteile bei Bewerbungen oder medizinischen Diagnosen - Frauen werden durch Künstliche Intelligenz (KI) häufig diskriminiert. Die Arbeitsgemeinschaft "SPD Frauen" fordert daher einen besseren Schutz. KI werde zu einem Verstärker für bereits bestehende Ungerechtigkeiten, warnt Carmen Wegge, Co-Vorsitzende der Frauen in der SPD, laut einem Papier der Arbeitsgemeinschaft. "Damit wandelt sich der digitale Fortschrittsgedanke ins Gegenteil. Das müssen wir verhindern." Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Spiegel" berichtet.