Künstliche Intelligenz "Schlechtes Handwerk" - Was ein Experte zum Fall Voigt sagt

Erfurt (dpa/th) - Der Erfurter Politikwissenschaftler und KI-Experte Thorsten Thiel hält vor allem eine mögliche Verwendung nicht verifizierbarer Zitaten in einem Gastbeitrag von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt für problematisch. Es handele sich offenbar um einen typischen Fall von generierten Texten. "Das ist problematisch. Das zeugt von äußerst schlechtem Handwerk", sagte Thiel der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Zugleich warnte der Experte vor einem "Jagdfieber" und eine Instrumentalisierung solcher Fälle als politische Waffe.