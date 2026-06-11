Künstliche Intelligenz "Schlechtes Handwerk" - Was ein Experte zum Fall Voigt sagt

Gastbeitrag aus dem Netz genommen

Regierungschef Voigt steht in der Kritik, weil mehrere seiner Reden und Gastbeiträge für Medien oder Teile davon mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt worden sein sollen. Das Portal "Frag den Staat" hatte mehrere Beiträge von Voigt mit Hilfe von KI-Erkennungsprogrammen durchforstet. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gab am Mittwoch bekannt, dass sie einen Gastbeitrag von Voigt zur Social-Media-Sperre für Kinder und Jugendliche depubliziert, also aus dem Netz nimmt und im Archiv sperrt. In jenem Gastbeitrag zitiert Voigt drei Wissenschaftler, wobei sich die Zitate laut "Frag den Staat" nicht verifizieren ließen.