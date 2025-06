Künstliche Intelligenz als nächster Quantensprung

"Was wir derzeit erleben, das ist aus meiner Sicht noch mehr als was wir in der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert erlebt haben." Da sei zum einen die Digitalisierung. "Aber Künstliche Intelligenz toppt - glaube ich - alles, was bisher dagewesen ist." Deshalb sei es auch ein Ziel, München als Modellstadt für KI zu etablieren. "Wir müssen hier vorne mit dabei sein." Man müsse nun sehen, in welchen Bereichen KI etabliert werden könne – auch in der Stadtverwaltung.