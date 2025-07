Die Konkurrenz unter KI-Firmen ist groß

Meta-Chef Mark Zuckerberg hatte am Montag erst angekündigt, sein Unternehmen werde "Hunderte Milliarden Dollar" in KI investieren. Man wolle riesige Rechenzentren schaffen. Eine erste neue Anlage mit dem Namen Prometheus solle 2026 ans Netz gehen, kündigte er an. Zuckerberg will bei KI vorn liegen und unter anderem mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI konkurrieren. Medienberichten zufolge ist er unzufrieden mit dem Tempo, mit dem Meta bei der Entwicklung leistungsstarker KI vorankommt. Zuletzt gab der Konzern viel Geld aus, um Experten der Branche anzulocken.