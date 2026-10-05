Austin - Bei seinem Versuch, den Begriff Künstliche Intelligenz mit der Bezeichnung "Superintelligenz" zu ersetzen, kann sich US-Präsident Donald Trump zumindest auf Elon Musk verlassen. Der Tech-Milliardär kündigte an, den Namen seiner KI-Firma entsprechend zu ändern. Sie heißt aktuell SpaceXAI, nachdem Musk sie in seinem Weltraumunternehmen aufgehen ließ. Auf die Frage auf seiner Online-Plattform X, ob die Firma nun in SpaceXSI umbenannt werde, antwortete Musk: "Ja, wir werden diese Änderung vornehmen."