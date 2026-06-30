Erfurt - Nach Kritik am Umgang mit Künstlicher Intelligenz in seinen Reden und Gastbeiträgen will sich Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt intensiver mit dem Thema befassen. "Wenn da Fehler entstanden sind, finde ich, muss man die auch klar benennen", sagte der CDU-Politiker bei der Aufzeichnung des Funke-Podcasts "Amann Unframed" mit der Journalistin Melanie Amann in Erfurt. Er wolle die Verantwortung auch nicht wegschieben. "Klar ist: Alles, was in meinem Namen rausgeht, da trage ich Verantwortung", sagte Voigt. Der Podcast erscheint am Donnerstag.