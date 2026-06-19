Künstliche Intelligenz: Landtagspräsident moniert Belastung der Verwaltung durch KI

König sagte, er sehe mit Blick auf die Landesverfassung und auf die Freiheit des Mandats keine Möglichkeiten, die Anzahl der Kleinen Anfragen einzuschränken. "Aber der Kontext hat sich natürlich gewandelt. Früher war die natürliche Begrenzung der Fragen der Mensch an sich", sagte König. Diese natürliche Begrenzung gebe es durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz nicht mehr, die innerhalb weniger Minuten umfangreiche Fragenkataloge erstellen könne, für die ein Abgeordneter oder einer seiner Mitarbeiter vielleicht zwei Tage benötigen würde. "Zwischen Fragesteller und Fragenbeantworter gibt es keine Waffengleichheit mehr", sagte König.