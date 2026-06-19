Künstliche Intelligenz: Landtagspräsident moniert Belastung der Verwaltung durch KI

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landtagspräsident Thadäus König sieht eine zugenommene Belastung der Verwaltungen durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz bei der Erstellung von Kleinen Anfragen. "Natürlich ist es ein Riesen-Mehraufwand aktuell für die Landesregierung aufgrund dieser Häufigkeit der Kleinen Anfragen", sagte König der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Auch für die Landtagsverwaltung sei der Aufwand deutlich gestiegen, weil die Anfragen zunächst geprüft würden, bevor sie weitergeleitet werden. Dennoch gebe es keine Einschränkung des Fragerechts der Abgeordneten.