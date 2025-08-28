Nordkoreaner machten Homeoffice für US-Firmen

Anthropic listete in einem ausführlichen Papier auch weitere Fälle auf, in denen Claude für Online-Kriminalität missbraucht wurde. So sei der Chatbot zum Einsatz gekommen, als sich Nordkoreaner Homeoffice-Jobs als Programmierer in US-Unternehmen erschlichen, um Geld für die Regierung reinzuholen. Sie hätten sich dabei auf die KI-Software verlassen, um mit ihren Arbeitgebern zu kommunizieren - und auch um ihre Aufgaben zu erledigen. Dabei hätten sie augenscheinlich nicht genug Ahnung von Software-Entwicklung gehabt, um den Job ohne Hilfe von Claude auszuüben, stellte Anthropic fest. Früher habe Nordkorea dafür jahrelang Experten ausgebildet. "Aber durch KI fiel diese Einschränkung weg."