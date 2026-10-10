Künstliche Intelligenz: KI von Anthropic reichte Fake-Hinweis auf Polizei-Seite ein

San Francisco - Künstliche Intelligenz der Entwicklerfirma Anthropic hat in einem Testlauf einen falschen Hinweis auf einer Polizei-Website zur Aufklärung ungelöster Mordfälle eingereicht. In einem weiteren Zwischenfall füllte die KI-Software Formulare auf einer US-Regierungsseite aus, wie Anthropic in einem Blogeintrag bekanntgab. Medienberichten zufolge waren es 20 Visa-Anträge beim amerikanischen Außenministerium. In den vergangenen Wochen wurden bereits verschiedene ungeplante Aktivitäten vor allem von KI des ChatGPT-Entwicklers und Anthropic-Rivalen OpenAI bekannt.