Künstliche Intelligenz: KI-Songs Originalen zu ähnlich? Gericht entscheidet

Werden die Daten abgespeichert?

Suno bietet Nutzern die Möglichkeit, Lieder von KI erstellen zu lassen. Das tat auch die Gema und brachte die KI dabei dazu, Lieder zu erstellen, die sich - so finden zumindest die Vertreter des Musikrechteverwerters - kaum von den Originalen unterscheiden, mit denen die KI trainiert worden ist. Die Gema sieht dies als Beleg, dass die Trainingsdaten memorisiert - also letztlich abgespeichert wurden. Suno hat in der mündlichen Verhandlung im Frühjahr sowohl die Wiedererkennbarkeit bestritten als auch betont, dass die Lieder, mit denen die KI trainiert wurde, nicht im Modell abgespeichert sind.