Arnstadt (dpa/th) - An den Thüringer Volkshochschulen soll Künstliche Intelligenz (KI) in Zukunft eine größere Rolle spielen. Das betreffe sowohl die Nutzung entsprechender Tools für die Arbeit in der Verwaltung, als auch mehr Angebote zu dem Thema für Kursteilnehmer, sagte die Direktorin des Thüringer Volkshochschulverbandes, Sylvia Kränke, vor Beginn der Jahrestagung des Verbandes in Arnstadt.