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Künstliche Intelligenz KI für Bauanträge: Minister findet Testergebnisse ermutigend

Ein KI-Tool unterstützt Behörden in zwei Thüringer Landkreisen beim Auslesen und Prüfen von Bauanträgen – mit ersten positiven Ergebnissen im laufenden Testprojekt.

Künstliche Intelligenz: KI für Bauanträge: Minister findet Testergebnisse ermutigend
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Thüringens Bauminister Steffen Schütz sieht viel Potenzial im Einsatz von KI bei der Bearbeitung von Bauanträgen. (Archivbild) Foto: Jacob Schröter/dpa

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Bauminister Steffen Schütz sieht ermutigende Zwischenergebnisse eines Testlaufs zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Bearbeitung von Bauanträgen. "Es ist schon jetzt möglich, einen Bauantrag mit allen Anlagen vollständig auszulesen und die Daten strukturiert digital zu hinterlegen", sagte der BSW-Politiker in einem Interview mit dem Funke-Newsletter "ImmobilienImpulse Mitteldeutschland" (IIM). Das sei vor allem bei per Briefpost eingereichten Bauanträgen, die in vielen Behörden mehr als 90 Prozent der Bauanträge ausmachten, eine große Unterstützung. Das KI-Tool könne die Vollständigkeit des Antrages und die Konsistenz der angegebenen Daten überprüfen.

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In den Landkreisen Greiz und Saalfeld-Rudolstadt wird seit Herbst 2025 die Nutzung eines KI-Tools für Bauanträge getestet. Das Projekt ist nach Angaben des Bauministeriums bundesweit bisher einzigartig. 

Schütz signalisierte in dem Interview, dass er noch Potenzial bei der Digitalisierung von Geoinformationen sieht. "Zwar gibt es viele Geoinformationen in Thüringen schon in digitaler Form, aber nur wenige Gemeinden haben ihre Bebauungspläne und weitere baubezogene Satzungen vollständig aktuell digital hinterlegt", sagte er "IIM". Seien diese Informationen digital vorhanden, könne der manuelle Prüfaufwand weiter minimiert und Baugenehmigungen schneller erteilt werden, so Schütz.