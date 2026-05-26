Erfurt (dpa/th) - Thüringens Bauminister Steffen Schütz sieht ermutigende Zwischenergebnisse eines Testlaufs zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Bearbeitung von Bauanträgen. "Es ist schon jetzt möglich, einen Bauantrag mit allen Anlagen vollständig auszulesen und die Daten strukturiert digital zu hinterlegen", sagte der BSW-Politiker in einem Interview mit dem Funke-Newsletter "ImmobilienImpulse Mitteldeutschland" (IIM). Das sei vor allem bei per Briefpost eingereichten Bauanträgen, die in vielen Behörden mehr als 90 Prozent der Bauanträge ausmachten, eine große Unterstützung. Das KI-Tool könne die Vollständigkeit des Antrages und die Konsistenz der angegebenen Daten überprüfen.