Interaktive Änderung

Änderungswünsche können in dem ersten Ergebnis direkt vorgenommen werden. Wenn man etwa die Überschrift "Plan zum Erlernen des Periodensystems der chemischen Elemente" um die Worte "für meine 12 Jahre alten Tochter" ergänzt, erkennt "Canvas" dies in Echtzeit als veränderte Vorgabe und formuliert den folgenden Text entsprechend kindgerecht um. Das Arbeiten in dem Dokument ermöglicht auch Änderungen zu Tonalität oder Textlänge, die nur einzelne Abschnitte betreffen. So kann man etwa einen Absatz markieren und Gemini auffordern, ihn prägnanter, professioneller oder informeller zu gestalten.