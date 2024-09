Was soll schon schief gehen, dachten wir uns, wenn man zwei Dinge miteinander kombiniert, bei denen in der Vergangenheit schon mal einiges schief gegangen ist? Also: Parlamentarische Abläufe in Thüringen, die am 5. Februar 2020 bekanntlich dazu geführt haben, dass der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Kurzzeit-Ministerpräsidenten gewählt worden war, nachdem die AfD für den dritten Regierungschef-Wahlgang einen Strohmann ins Parlament geschickt hatte, den sie dann gar nicht wählte.