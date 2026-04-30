Künstliche Intelligenz: Deutschland verliert im KI-Ranking Platz an Kanada

Geringer Frauenanteil in Deutschland

Diese geopolitische Großwetterlage biete Deutschland eine einmalige Chance, die es jedoch durch einen strukturellen blinden Fleck bei der Frauenförderung zu verspielen drohe. Das deutsche KI-Ökosystem wachse zwar rasant, werde aber paradoxerweise immer männlicher. Bei den Basis-KI-Kräften (Tier 0) fiel der Frauenanteil in Deutschland auf 28,9 Prozent – der niedrigste Wert unter allen untersuchten EU-Ländern, die durchschnittlich auf 36,7 Prozent kommen. Auch bei den Spitzenforschern (Tier 2) rutschte die Frauenquote von 21,4 Prozent auf 19,3 Prozent ab. "Deutschland ist ein Land, in dem Frauen auf dem Arbeitsmarkt insgesamt zwar stark vertreten sind, sich dies jedoch im KI-Sektor nicht widerspiegelt."