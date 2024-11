"Perfekter Partner"

Firmengründer und CEO Jonas Andrulis erklärte: "Die Deutsche Bank ist der perfekte Partner für unsere KI-Innovationsstrategie in einer der für uns bedeutendsten Branchen." Die Perspektiven der Unternehmen in dem Gesellschafterkreis gäben Aleph Alpha wertvolle Einblicke in die Anforderungen und Chancen, die sich aus dem Wandel der Wissensarbeit ergeben.