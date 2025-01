München (dpa/lby) - Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) will den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) an Hochschulen selbst bei Prüfungen per Gesetz erlauben. "Künstliche Intelligenz wird nie mehr verschwinden", betonte Blume. "Deswegen ist klar: Ein Verbot von Künstlicher Intelligenz wird niemals funktionieren. Im Gegenteil: Es wäre naiv und fahrlässig, sie aus den Klassenzimmern und Hörsälen zu verbannen."