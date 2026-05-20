Künstliche Intelligenz: Bayern will 50.000 Urteile veröffentlichen

München (dpa/lby) - Der Freistaat Bayern will in den kommenden Jahren 50.000 von einer Künstlichen Intelligenz (KI) anonymisierte Gerichtsurteile veröffentlichen. "Transparente und für die Öffentlichkeit zugängliche Urteile stärken das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat und können helfen, Erfolgsaussichten in einem Verfahren einzuschätzen", sagte Justizminister Georg Eisenreich (CSU) in München. Hinter dem "Projekt 50k" stehe der Einsatz des neuen KI-Tools "ALeKS". Die Verfügbarkeit anonymisierter Urteile sei zudem eine wichtige Voraussetzung für das Training von KI-basierten Modellen und werde auch Grundlage für neue Anwendungen sein.