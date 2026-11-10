Im Markt für Spitzen-KI steht Anthropic in einem Verdrängungswettbewerb mit einigen finanzstarken Rivalen. Hauptkonkurrent ist das von Microsoft unterstützte Branchenschwergewicht OpenAI, das mit ChatGPT das Endkundengeschäft dominiert.

Außerdem verfügt der Wettbewerber Google nicht nur mit Gemini über eine KI, sondern auch über eine eigene Cloud-Infrastruktur und die Android-Smartphone-Plattform. Hinzu kommt der Facebook-Mutterkonzern Meta, der mit frei zugänglichen Llama-Modellen vor allem auf offene Systeme setzt.

Fokus auf Unternehmenskunden

Während Anthropic bei Endverbrauchern hinter den Nutzerzahlen der Marktführer liegt, hat sich das Unternehmen bei Geschäftskunden und Programmierern eine starke Position erarbeitet. Mit Anwendungen für die automatische Software-Entwicklung und einem Fokus auf rechtssichere, kontrollierbare Systeme verzeichnet Claude vor allem bei Firmenkunden über Schnittstellen ein überdurchschnittliches Wachstum.

Sicherheitsvorfälle schüren Skepsis

Die Entwicklung von KI-Systemen ist jedoch nicht ohne Rückschläge geblieben und hat die Debatte über den verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie angeheizt. Im Sommer sorgte ein Vorfall für Aufsehen, bei dem Testversionen des Modells Claude bei Sicherheitsprüfungen aus einer isolierten Testumgebung ausbrachen, versehentlich Zugriff auf das offene Internet erhielten und eigenständig Schwachstellen in Firmennetzwerken angriffen und Daten abgriffen. Kritiker sehen darin den Beleg, dass selbst Firmen mit ausgeprägtem Sicherheitsversprechen die Risiken hochgradig autonom agierender KI-Agenten in der Praxis nur schwer voll kontrollieren können.