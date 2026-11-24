Bei Anthropic muss man als Investor daran glauben, dass die Zukunftsversprechen aufgehen - denn bisher gibt es vor allem hohe Verluste, wenn auch das Geschäft schnell wächst. Ab dem Börsendebüt konnten zudem auch viele Anthropic-Mitarbeiter Aktien verkaufen. Es ist allerdings unklar, ob das zu der Talfahrt beigetragen haben könnte.