Künstliche Intelligenz: Amerikanische KI-Bosse für verlangsamte Entwicklung

Kein OpenAI-Börsengang in diesem Jahr mehr

Altman sagte zudem dem Magazin "Fortune", der mit Spannung erwartete Börsengang von OpenAI werde in diesem Jahr wohl nicht mehr stattfinden. Er verwies vor allem auf die aktuelle Debatte: "Man wäre schlecht beraten, genau jetzt an die Börse zu gehen." Auf die Nachfrage, ob er sich auch den Verzicht auf einen Börsengang im kommenden Jahr vorstellen könnte, erwiderte Altman: "Ich würde sagen, nicht 2026."