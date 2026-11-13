Stuttgart - Ob als Hilfe bei den Hausaufgaben oder einfach nur zum Spaß:

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz gehört für viele Jugendliche mittlerweile selbstverständlich zum Alltag. Mit 76 Prozent nutzen Jugendliche KI-Dienste am häufigsten, um sich zu informieren, 75 Prozent für Hausaufgaben oder zum Lernen und 59 Prozent, um herauszufinden, wie etwas funktioniert. Das geht aus der repräsentativen JIM- Studie (Jugend, Information, Medien) 2026 hervor, für die 1.200 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren zu ihrem Medienverhalten befragt wurden.