Es ist längst eine lieb gewonnene Tradition, dass Bildhauer aus ganz Deutschland zu einem gemeinsamen Treffen und Arbeiten nach Steinach eingeladen werden. Dass nach ihrem Aufenthalt alle Künstler dank des guten und reichhaltigen Thüringer Essens gewichtiger nach Hause gehen, hat sich mittlerweile herumgesprochen. So schloss sich den bereits engagierten Bildhauern spontan ein weiterer Künstler an und bedankte sich mit einem viel beachteten „Eichhörnchen“ schon im Voraus für die erwartete Gastfreundschaft in Steinach.