Eines wusste sie von Anfang an: Keinesfalls noch einen von diesen langweiligen Bronzeköpfen, an denen sie schon in der Schule achtlos vorbeigegangen ist. Ihr Werk soll mit den Menschen in Beziehung stehen. Ihren „ Lothar Späth“ in Jena legte die Künstlerin aus der Rhön weiträumig, überlebensgroß und vielseitig an. Dem 2016 verstorbenen Chef von Jenoptik und früheren Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg soll ein Denkmal gesetzt werden, und Claudia Katrin Leyhs Entwurf dafür überzeugte die 14-köpfige Jury unter mehreren Arbeiten. Es war ein Wettbewerb, den die Martin-Fischer-Stiftung und die Intershop-Stiftung mit der gezielten Anfrage bei Künstlern ihrer Wahl gestartet hatten.