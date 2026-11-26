Mit 39 Jahren hat Kerstin Schiemann bereits einiges erlebt. Aufgewachsen in Brotterode, lebte sie 17 Jahre im Allgäu, bevor sie vor fünf Jahren der Liebe wegen nach Steinbach zog. Jetzt arbeitet die gelernte Hotelfachfrau im Gasthaus „Grünen Baum“ in Steinbach. Die Arbeit macht ihr viel Spaß. „Ich liebe den Kontakt zu Menschen“, schwärmt die Powerfrau. Doch neben ihrem Beruf sowie dem Familienleben und den Kindern gibt es eine Leidenschaft, die einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen einnimmt: die Malerei.