Köln - Der Maler Gerhard Richter (93) wird im Ranking "Kunstkompass" unverändert als weltweit wichtigster Künstler geführt. Seit nunmehr 22 Jahren behauptet der in Köln lebende Maler unangefochten die Spitzenposition. "Dass je ein Künstler Gerhard Richter an der Spitze des Kunstkompass-Rankings einholen wird, scheint derzeit unvorstellbar", sagt die Journalistin Linde Rohr-Bongard, die das Ranking erstellt. Auch die nächsten Ränge sind unverändert: Auf Platz zwei bleibt der US-amerikanische Performer und Videokünstler Bruce Nauman, dahinter folgen die beiden Deutschen Georg Baselitz und Rosemarie Trockel.