Künstler mit DDR-Wurzeln: Maler Harald Metzkes ist tot - er wurde 97

Altlandsberg - Der Maler Harald Metzkes ist tot. Er starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 97 Jahren in Wegendorf in Brandenburg im Kreise seiner Familie. Das bestätigte sein Sohn, der Bildhauer Robert Metzkes, der Deutschen Presse-Agentur.
Er war der Maler der Harlekine. Mit dem sozialistischen Realismus hatte der in der DDR aufgewachsene Künstler hingegen nichts im Sinn. Harald Metzkes ist nun gestorben.
Altlandsberg - Der Maler Harald Metzkes ist tot. Er starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 97 Jahren in Wegendorf in Brandenburg im Kreise seiner Familie. Das bestätigte sein Sohn, der Bildhauer Robert Metzkes, der Deutschen Presse-Agentur.
Nach der Werbung weiterlesen
Harald Metzkes wird mit Blick auf seinen einstigen Wohnort auch "der "Cézannist" vom Prenzlauer Berg" genannt. Der in der DDR aufgewachsene Künstler zählt zu den Vertretern der "Berliner Malschule." Eines seiner bekanntesten Werke sei "Der Abtransport der sechsarmigen Göttin", berichtete sein Sohn (72).
Metzkes wurde zu DDR-Zeiten vor allem bekannt, weil er mit dem sozialistischen Realismus nichts im Sinn hatte. "Es ging ihm nicht darum, kulturpolitische Forderungen umzusetzen", schilderte sein Sohn.
Er orientierte sich stattdessen an berühmten Malern wie Rembrandt oder Velázquez. "Und an Paul Cézanne, meinem Freund", sagte der Maler selbst der Deutschen Presse-Agentur kurz vor seinem 90. Geburtstag in seinem Atelier. Der Impressionist habe ihn zu Farbe inspiriert, nachdem er anfangs fast darauf verzichtet hatte.
Der Maler hielt zu DDR-Zeiten eisern an der Komödie, Harlekinen und Zirkusdarstellungen fest. Das seien Motive, "die als Parabeln die Möglichkeit bieten, in einer Übersetzung die Wirklichkeit abzubilden", sagte sein Sohn.
Metzkes wurde im sächsischen Bautzen geboren. 1947 bis 1949 absolvierte er dort eine Lehre als Steinmetz - danach studierte er an der Hochschule für bildende Künste in Dresden. Später war er Meisterschüler an der Deutschen Akademie der Künste in Berlin bei Otto Nagel.
Dann war er freischaffend in Berlin tätig, hatte eine Atelierwohnung am Kollwitzplatz im Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Er hatte erste Ausstellungen, verdiente seinen Lebensunterhalt aber mit Buchillustrationen. Ab Mitte der 1950er Jahre gehörte Metzkes der "Berliner Schule" an - einer Gruppe von Künstlern, die ihr Werk fernab der offiziellen DDR-Kulturpolitik schufen.