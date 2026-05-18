Künstler mit DDR-Wurzeln: Maler Harald Metzkes ist tot - er wurde 97

Er orientierte sich stattdessen an berühmten Malern wie Rembrandt oder Velázquez. "Und an Paul Cézanne, meinem Freund", sagte der Maler selbst der Deutschen Presse-Agentur kurz vor seinem 90. Geburtstag in seinem Atelier. Der Impressionist habe ihn zu Farbe inspiriert, nachdem er anfangs fast darauf verzichtet hatte.