Künstler im Jubiläumsjahr: Ein Herbst für Wolf Biermann

Es geht um zentrale Schlüsselmomente in Biermanns Leben, zudem kommentiert der Künstler heutige Politik. Festival-Premieren und eine Gala-Vorführung in Berlin sind geplant, bevor der Film am 29. Oktoberbundesweit in die Kinos kommt.

Theaterstück, Graphic Novel, Podcast

Um sein künstlerisches und politisches Schaffen geht es zudem in einem Theaterstück am Staatstheater Meiningen. Unter dem Titel "Biermann - Drachentöter" verarbeitet Regisseur Frank Behnke Texte und Lieder sowie Szenen aus Biermanns Leben. Die Wiederaufnahme des Stückes startet am 11. Oktober, danach sind einige Termine geplant.

Im Herbst kommt auch eine Graphic Novel über Biermanns Leben im Splitter Verlag heraus - geschrieben von Julian Voloj und illustriert von Magdalena Adomeit. Produzent ist Yves Kugelmann - der auch die Podcast-Reihe "NUSSPIPS - Der Biermann Podcast" herausgibt, die anlässlich des 90. Geburtstags erscheint. In mehreren Staffeln porträtiert Biermann ihm wichtige Menschen und analysiert Fragen eines Jahrhunderts - und erzählt so zugleich seine Geschichte.