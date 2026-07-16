Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Peter Wurschi, wirft dem Kabarettisten Uwe Steimle und der AfD eine Verharmlosung von Diktaturen vor. Es überrasche nicht, dass bei der AfD-Veranstaltung in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt die DDR-Hymne gesungen wurde, "wenn man die Entwicklung Uwe Steimles und die ideologische Ausrichtung der AfD betrachtet", sagte Wurschi der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Sie eint ein Geschichtsrevisionismus, der die NS-Diktatur genauso wie die SED-Diktatur verharmlost", so Wurschi. Für die tatsächlichen Opfer sei diese Verharmlosung der SED-Diktatur eine Zumutung.