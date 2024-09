Anderthalb Jahre ist es her, dass der Maler Otto Hofmann einige seiner bedeutenden Werke seiner Heimatstadt übergab. Mit 91 Jahren, so meinte er damals, sei die Zeit dafür wirklich gekommen. Fünf seiner großformatigen Werke gingen als eine Schenkung an das Stadtarchiv Sonneberg, weitere Gemälde wurden angekauft. Beim Treffen mit Bürgermeister Heiko Voigt in seinem Haus in Steinbach hatte er noch so manche Idee, wie die Werke von bedeutenden Sonneberger Künstlern wie zum Beispiel Karl Staudinger, Gerhard Rommel, Joachim Nusser, Armin Reumann oder Gustav Hetzer in Zukunft einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten.