Künftiges Staatsoberhaupt Sozialist Seguro gewinnt Präsidentenwahl in Portugal

Seguro blickt auf eine lange Parteikarriere als Abgeordneter, Minister und Generalsekretär der sozialistischen Partei zurück. Er proklamiert eine Politik, die wirtschaftliche Verantwortung mit sozialer Gerechtigkeit in Einklang bringen will. Im Wahlkampf betonte er die Stärkung der Institutionen, den Schutz der Demokratie und den Ausgleich zwischen Markt und Sozialstaat. "Ich will ein Portugal, in dem der Staat funktioniert, die Wirtschaft Wohlstand schafft und der Sozialstaat stets präsent ist", beschrieb er seine Ziele.

Präsidentenamt in Portugal nicht nur repräsentativer Posten

Das Staatsoberhaupt hat in dem EU-Land relativ viel Macht. Der Präsident kann sowohl sein Veto gegen Gesetze einlegen als auch das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Letzteres tat der beliebte und volksnahe Rebelo de Sousa in seiner zweiten Amtszeit sogar zweimal, und zwar bei Korruptionsvorwürfen gegen den Sozialisten Costa im November 2023 sowie gegen den Konservativen Montenegro im März vorigen Jahres.

Reibungsloser Wahlverlauf trotz Problemen durch Sturmserie

Es war die elfte Präsidentenwahl seit der Nelkenrevolution von 1974 und seither die erste, bei der eine Stichwahl notwendig wurde. Trotz der Zerstörungen durch den schweren Sturm "Kristin" vor eineinhalb Wochen und mehrerer weiterer Atlantiktiefs seither verlief die Abstimmung störungsfrei. Nur in drei Gemeinden mit insgesamt 37.000 Wahlberechtigten wurde die Abstimmung wegen sturmbedingter Zerstörungen um eine Woche auf den 15. Februar verschoben.