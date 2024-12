Künftige US-Regierung Unter Druck: Trumps Kandidat fürs Pentagon kämpft um Stimmen

Zweifel an Hegseths Qualifikation für den mächtigen Posten an der Spitze des Verteidigungsministeriums und der schlagkräftigsten Streitmacht der Welt gab es von Anfang an. Er ist vor allem Zuschauern des rechtskonservativen TV-Senders Fox News als Moderator bekannt. Hegseth war zwar selbst Soldat und in der Vergangenheit bei Militäreinsätzen im Ausland, aber nie in hochrangigen militärischen Leitungspositionen. Er hat auch keinerlei politische Erfahrung oder tiefergehende Expertise in nationaler Sicherheit.