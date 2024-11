Künftige US-Regierung Impfgegner als Gesundheitsminister? Neuer Trump-Aufreger

Diesen Vorwurf müssen sich auch andere Kandidaten für Trumps Wunschkabinett gefallen lassen: Etwa der TV-Moderator Hegseth, der noch nie eine hochrangige Führungsrolle im Militär oder irgendein politisches Amt innehatte und auch sonst keinerlei Expertise in nationaler Sicherheit vorweisen kann. Trump hat ihn dennoch für die Leitung des mächtigen Verteidigungsressorts vorgesehen.

Ministerposten müssen üblicherweise vom Senat bestätigt werden. Und selbst mehrere Republikaner in der Kammer haben bereits kundgetan, dass sie einige Fragen an die Kandidaten haben. Trump macht allerdings unverhohlen Druck auf seine Parteikollegen im Senat, das aufwendige Bestätigungsverfahren dort durch eine Ausnahmeregelung zu umgehen - ein höchst ungewöhnlicher Vorstoß.

Posten für mehrere Trump-Anwälte

Trump kündigte auch weitere, weniger prominente Personalien an. So will er den früheren Kongressabgeordneten Doug Collins zum Minister für Veteranenangelegenheiten machen. Collins spielte eine wesentliche Rolle bei der Verteidigung Trumps in dessen erstem Amtsenthebungsverfahren.

Gegen Trump waren während dessen erster Amtszeit (2017 bis 2021) gleich zwei solche sogenannten Impeachment-Verfahren eingeleitet worden. Das hatte es noch nie zuvor in der US-Geschichte gegeben.

Der künftige Präsident will außerdem mehrere Anwälte, die ihn in seinen jüngsten Strafverfahren vertraten, auf wichtigen Posten in der Regierung unterbringen: Sein Verteidiger Todd Blanche etwa soll die Nummer zwei im Justizministerium werden - nach Gaetz.

Trump war als erster Ex-Präsident in der amerikanischen Geschichte in mehreren Strafverfahren angeklagt worden, wegen unterschiedlicher Vorwürfe. In einem der Verfahren wurde er bislang schuldig gesprochen. Seiner Präsidentschaftskandidatur stand das nicht im Weg.

Trumps Regierungsmannschaft nimmt Form an

Trump begann nach seinem Wahlsieg vergangene Woche direkt damit, seine künftige Regierungsmannschaft aufzustellen und verkündete in schneller Folge diverse Personalentscheidungen. Umstritten ist auch sein Plan, den Tech-Milliardär Elon Musk gemeinsam mit dem früheren Präsidentschaftsbewerber Vivek Ramaswamy als externe Berater mit der Kürzung von Regierungsausgaben zu betrauen.