Kündigungswelle in Kreißsälen: Politik fordert Nachbesserung bei Hebammenvertrag

Hintergrund ist der seit November bundesweit geltende neue Hebammenhilfevertrag, der die Vergütung für die Leistungen freiberuflicher Hebammen durch die gesetzlichen Krankenkassen regelt. Der Deutsche Hebammenverband sieht dadurch besonders Beleghebammen, die in den Kreißsälen der Kliniken auf freiberuflicher Basis in der Geburtshilfe arbeiten, benachteiligt. Grund für die Kritik ist, dass die Betreuung mehrerer Geburten gleichzeitig schlechter vergütet wird als zuvor. Der Verband geht von Einkommenseinbußen von mindestens 20 Prozent aus. In Thüringen gibt es laut Landesverband etwa 45 Beleghebammen. Demnach wird etwa jede vierte Geburt von Beleghebammen betreut. In Kliniken in Erfurt und Weimar hat es nach dpa-Informationen bereits Kündigungen gegeben.