Kündigungswelle in Kreißsälen: Politik fordert Nachbesserung bei Hebammenvertrag

Erfurt (dpa/th) - Nach mehreren Kündigungen durch Beleghebammen in Thüringer Kreißsälen fordert die Landespolitik Nachbesserungen bei der Vergütung für die freiberuflichen Geburtshelferinnen. "Diese Alarmsignale dürfen wir nicht ignorieren", sagte die sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, Claudia Heber. "Hebammen sichern den guten Start ins Leben. Ihre Arbeit reicht von der Geburtsvorbereitung über die medizinische Begleitung der Geburt bis hin zur psychosozialen Nachsorge", so Heber weiter. Ihre Leistung dürfe nicht durch "unfaire Vergütungsbedingungen geschwächt werden."