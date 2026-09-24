Firmenhandy, Laptop und Schlüssel mussten sofort abgegeben werden. Anschließend wurden die Betroffenen freigestellt und nach Hause geschickt. So endete am letzten Freitag im August für mehrere Beschäftigte der Stadtwerke unversehens der letzte Arbeitstag. Von wie vielen Mitarbeitern sich das Kommunalunternehmen trennte, erfuhr die Öffentlichkeit einige Tage später: „Es wurden zwölf von 152 Mitarbeitern betriebsbedingt gekündigt“, teilte Geschäftsführer Lars Weber mit.