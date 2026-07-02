Küken auf Hitze-Flucht Pflegestationen am Limit – Vogelküken verlassen heiße Nester

Berlin - Lieber den Katzen-Tod riskieren als an Hitze sterben: Etliche Jungvögel haben sich in den vergangenen Tagen aus ihren glutheißen Nestern fallen lassen. Es seien viele Meldungen zu aufgefundenen Vogelküken eingegangen, sagte Martin Rümmler vom Naturschutzbund (Nabu). Pflege- und Auffangstationen seien an ihren Kapazitätsgrenzen. Ein Zusammenhang mit der Hitzewelle der vergangenen Tage sei sehr wahrscheinlich – allerdings spielten auch jährlich auftretende andere Faktoren eine Rolle. Wichtig sei, Jungvögel nicht voreilig zu ihrer vermeintlichen Rettung mitzunehmen.