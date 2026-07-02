Küken auf Hitze-Flucht Pflegestationen am Limit – Vogelküken verlassen heiße Nester

Am Boden sitzende Mauersegler-Küken würden nie weitergefüttert und seien ohne Eingreifen dem Tod geweiht, erklärte der Nabu-Vogelschutzexperte. "Ähnlich verhält es sich bei Mehl- und Rauchschwalben." Bei ihnen könne man aber vielfach versuchen, die Jungvögel vorsichtig wieder zurück ins Nest zu setzen. Mauersegler-Nester seien in der Regel schlechter zu sehen und auch zu erreichen. Die Tiere errichten sie oft in kleinen Spalten direkt unter Dachpfannen.