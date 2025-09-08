Egal welcher Verein in Kühndorf die Kirmes ausrichtet (dies wechselt ab und an), ein Umzug gehört in der Regel zum Programm. So auch am Sonntag, 7. September. Veranstalter der Kirmes 2025 war der Sportverein SV Dolmar Kühndorf – wie schon beim letzten Mal. Einmal mehr war die Kirmes ein sehr buntes und stimmungsvolles Fest. Der Trachtenumzug am Sonntag war mit 15 Pärchen sowie zahlreichen weiteren Mitwirkenden wie der Fußball-Jugend vom SV Dolmar und der Kindergärtnerin Jule Möller mit einer Schar in Tracht gekleideter Kita-Kinder (möglicherweise potenzielle Anwärter für eine künftige Kirmesgesellschaft), recht umfangreich und sehr schön anzuschauen.