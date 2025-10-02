Sehr gepflegt und ordentlich und irgendwie gar nicht traurig wirkt der Friedhof in Kühndorf auf seine Besucher. Das liegt einerseits am Engagement von Hans-Joachim König vom Gemeindekirchenrat, der sich um die Anlage kümmert. Andererseits ist dies das Ergebnis einer Reihe von in den letzten Jahren erfolgten Veränderungen. Dazu zählen auch die im Herbst vergangenen Jahres in Angriff genommenen Arbeiten am Hauptweg der Friedhofsanlage. Diese sind längst abgeschlossen. Bis auf eine Kleinigkeit. Diese soll im Frühjahr kommenden Jahres ergänzt werden. Gemeint ist die Montage von Handläufen an zwei neu errichteten dreistufigen Treppen, die vom Hauptweg zu den etwas tiefer gelegenen Gräberfeldern führen.