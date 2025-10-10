Nach einer mehrmonatigen Verzögerung ist es nun bald soweit, dass die in Ausweichquartieren betreuten Kinder der Tagesstätte „Dolmarhasen“ in ihr altes „Nest“ zurückziehen können. Große Augen werden die Kinder dabei machen, denn in ihrer alten Tagesstätte ist so gut wie nichts mehr, wie es einmal war. Zweieinhalb Jahre lang haben sich die Bauarbeiter die Klinken in die Hand gegeben und mit Geschick und Können das Haus zukunftsfähig gemacht.