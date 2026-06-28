Kühlung in der Großstadt Wie Städte weltweit sich gegen Extremhitze wappnen

Die ältesten Windtürme im Iran stammen aus dem 14. Jahrhundert, es gibt aber noch viel ältere schriftliche Belege, weshalb teils von "Klimaanlage der Antike" die Rede ist. Solche Türme kann man heute auch im historischen Viertel der Metropole Dubai besichtigen. Die meisten Gebäude werden dort - wie in der gesamten Golfregion - allerdings mit Klimaanlagen gekühlt.

"Grüne Korridore" in Medellín

In Medellín wurden aus Verkehrsachsen sogenannte "Grüne Korridore". Die kolumbianische Millionenstadt bepflanzte in den vergangenen Jahren stark befahrene Straßen, Mittelstreifen und öffentliche Plätze mit tausenden Bäumen und Sträuchern. Die Vegetation soll die Aufheizung der Stadt bremsen und für mehr Schatten sorgen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sanken die Temperaturen in einigen der begrünten Bereiche um rund zwei Grad Celsius, zugleich besserte sich die Luftqualität. Das Projekt wurde für seinen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel international ausgezeichnet.