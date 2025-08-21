Kühles Wochenende: Kühle Wetteraussichten für das Wochenende

Leipzig (dpa/sn) - Nach den sommerlichen Temperaturen müssen sich die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Wochenende auf kühleres Wetter einstellen. Für Samstag werde wechselhaftes Wetter mit einigen Schauern und örtlichen Gewitter erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst auf Anfrage mit. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 19 Grad, im Bergland leicht darunter und auf dem Brocken sowie Fichtelberg sogar knapp unter zehn Grad.