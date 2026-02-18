Asiatische Tigermücken sind die Hauptüberträger des Chikungunya-Virus in Europa. Seit ihrer Einschleppung in Südeuropa im Jahr 2007 hat sich die Art nach Mitteleuropa ausgebreitet. In Deutschland kommen die Tigermücken vor allem entlang des Rheins im Südwesten Deutschlands und in Berlin, aber zunehmend auch in anderen Regionen vor. Experten erwarten, dass sich die Mücken im Zuge der Klimakrise weiter in die nördlichen Regionen Europas ausbreiten und künftig auf dem Großteil des Kontinents vorkommen werden. Der erste - durch die eingeschleppten Mücken erst möglich gewordene - lokal übertragene Chikungunya-Ausbruch in Europa ereignete sich 2007 in Italien.